تركي آل الشيخ: موسم الرياض استقطب 6.5 مليون زائر حتى اليوم

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن آخر إحصائية بأعداد زوار “موسم الرياض” وأوضح أن زوار الموسم وصلوا – حتى اليوم (الثلاثاء) – إلى ستة ملايين و500 ألف زائر. ويهدف الموسم – الذي يعد أضخم المواسم الترفيهية في المملكة – إلى استقطاب نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

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