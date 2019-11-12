أعلن “موسم الرياض” عن تعليق الفعاليات – اليوم (الثلاثاء) – في منطقة وادي نمار. وأوضح أن الإغلاق بسبب الظروف الجوية؛ حيث شهدت أجزاء من مدينة الرياض هطولات مطرية متوسطة. وأكد الموسم أن الفعاليات في منطقة وادي نمار ستستأنف غداً (الأربعاء)، معتذراً من الزوار عن هذا الإغلاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق فعاليات “موسم الرياض” في “وادي نمار” بسبب الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.