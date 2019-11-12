استدعاء 305 مركبات “جي إم سي” لخلل في لوحة العدادات

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار – اليوم (الثلاثاء) – عن استدعاء 305 مركبات من طراز “جي إم سي سافانا” موديل 2019، وذلك بسبب خلل قد يزيد من خطر الإصابة حال وقوع حـادث.

وأوضحت الوزارة أن الخلل يتمثل في تأخر ظهور تحذير حزام الأمان في لوحة العداد عندما ينسى السائق ربط الحزام بعد تشغيل المركبة. ودعت الوزارة مالكي المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكلها في الاستدعاء والتواصل مع الشركة أو الوكلاء (الجميح – التوكيلات العالمية – جنرال موتورز) لإعادة برمجة مجموعة لوحة العدادات وإصلاح المشكلة.