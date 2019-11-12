بالفيديو شرح خطوات #اكتتاب_أرامكو بكل سهوله

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. أعلنت أرامكو السعودية بمقطع فيديو عن خطوات الإكتتاب و الإجراءات المتبعة و أيضاً البنوك السعودية المعتمدة لهذا الطرح بالإضافة لشرح آلية الإكتتاب وكيفية يم تحديد سعر الحد الأعلى و طريقة استرجاع المبالغ الفائضة بالمقطع التالي يوضح بالتفاصيل تلك الإجراءات Advertisements





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