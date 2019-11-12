تسليم 21 ألف قطعة أرض مجانية لمستفيدي «سكني» خلال أكتوبر

أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، عن تسليم 20,907 قطع أرض مجانية خلال اكتوبر الماضي، توزعت على مختلف مناطق المملكة؛ تمهيدًا لبدء بنائها من قبل المستفيدين، وأسهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات عبر بوابة سكني الإلكترونية؛ حيث يتم تنفيذ كل إجراءات تسليم الأراضي المجانية إلكترونيًا، بدءًا من التقديم حتى توقيع العقد.

وأوضح «سكني» في بيان، أن التسليم شمل 4,443 قطعة أرض للمواطنين المستحقين بمنطقة الرياض، إضافة إلى 2,797 قطعة أرض بمنطقة مكة المكرمة، وتسليم 2,058 مواطنًا بمنطقة المدينة المنورة، و542 قطعة أرض بمنطقة الباحة، إضافة إلى 420 قطعة في منطقة الجوف، وتسليم 809 مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية، وبمنطقة القصيم تم تسليم 2140 قطعة أرض، كذلك تسلم 2205 مواطنين بالمنطقة الشرقية أراضي مجانية، و1258 مواطنًا في منطقة جازان، كما سلم البرنامج 1192 قطعة أرض سكنية بمنطقة حائل، أما منطقة عسير فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 1665 قطعة أرض، و1301 أرض مجانية بمنطقة نجران.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدًا أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم، مؤكدًا مواصلة التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية.

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وبيّن «سكني» أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضًا فرص تملك «فيلا» ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني» أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك ضمن المساعي الدائمة لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يُذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج «سكني 2019» تشمل 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 50 ألف قطعة أرض مجانية و50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم لمستفيدي صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.