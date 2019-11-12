إصابة شابّ بحادث تصادم في الباحة

أصيب شابّ في حادث تصادم بالباحة، بينما باشرت فرقة الهلال الأحمر مع الحادث ونقلت المصاب إلى المستشفى.

وقال المتحدث الرسميّ للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهرانيّ، إن بلاغًا ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة الواحدة و55 دقيقة ظهرًا عن حادث تصادم في بهر مقابل محطه الآلاء.

وأضاف الزهراني، أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر وعند وصولها الموقع تبين إصابة شابّ في العقد الثاني من العمر وكانت حالته حرجة لإصابته بالرأس وبكسور متفرقة، وتم نقله عن طريق فرقة إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة .

وأهاب الزهراني، بجميع سائقي المركبات بأهمية أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات المرور، وبعابري الطريق ترك المجال لفرق الهلال الأحمر المتجهة للموقع، راجيًا من الجميع عدم التجمهر عند الحوادث؛ لأنه يعيق عمل الفرق الإسعافية.