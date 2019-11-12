نجران تتصدّر مؤشر الرضا لمركز خدمة «937».. والرياض بالترتيب قبل الأخير

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المؤشر الأسبوعي لمركز خدمة 937، الذي يوضِّح نسبة إغلاق البلاغات والرضا عن الإغلاق، وتصدَّرت منطقة نجران المؤشر؛ بإجمالي بلاغات جديدة 238 بلاغًا، وكانت البلاغات المغلقة 239 بلاغًا، فيما سجَّلت نسبة الإغلاق 100%، ووصلت نسبة الرضا عن الإغلاق 39%؛ ليسجل المؤشر العام 97.14%، فيما سجَّلت منطقة الرياض المرتبة قبل الأخيرة.

وحلت تبوك في المرتبة الثانية بعدد بلاغات 227 بلاغًا، و228 بلاغًا مغلقا، وذلك بنسبة إغلاق 100%، ونسبة رضا 93%، وسجَّل المؤشر العام 96%، وتلتها القريات بالمرتبة الثالثة بإجمالي 81 بلاغًا جديدًا، و83 بلاغًا مغلقًا، وذلك بنسبة إغلاق 100%، ونسبة إغلاق 93%؛ ليسجل المؤشر العام 96%.

وسجَّلت المدينة المنورة المرتبة التاسعة بعدد بلاغات 800 بلاغ جديد و801 بلاغ مقفل، بنسبة إغلاق 99% ونسبة رضا 90%؛ ليصل المؤشر العام 95%، وحلَّت مكة المكرمة بالمرتبة الـ11 بعدد بلاغات جديدة 664 بلاغًا، و666 بلاغًا مغلقا، بنسبة إغلاق 99% ونسبة رضا 89%، وسجَّل المؤشر العام 94%.

وحل التجمع الصحي الثاني بالرياض في المرتبة الـ21 بـ812 بلاغًا جديدًا وإغلاق 753 بلاغًا، بنسبة إغلاق 91% ونسبة رضا 88%، وسجَّل المؤشر العام 90%، فيما سجَّلت منطقة الرياض المرتبة 22 بعدد بلاغات جديدة 1305 بلاغات، وإغلاق 1260 بلاغًا؛ بنسبة إغلاق 87% ونسبة رضا 86%، وسجَّل المؤشر العام 86%، وحلت القنفذة بالمرتبة الأخيرة بعدد بلاغات جديدة 75 بلاغًا، وإغلاق 74 بلاغًا؛ بنسبة إغلاق 80% ونسبة رضا 85%، وسجَّل المؤشر العام 83%.

يُشار إلى أن مركز خدمة الصحة «937»، أحد خدمات الوزارة، التي تستهدف استقبال جميع الاتصالات من المرضى، فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به الوزارة، ورصد البلاغات والعمل على إنجازها بأسرع وقت ومتابعتها، وفقًا للمعايير الدولية، فضلًا عن تقديم الاستشارات الطبية، من خلال أطباء يعملون على مدار الساعة، وتقديم النصائح والإرشادات المهمة لحالات التسمم، واستقبال جميع الشكاوى والملاحظات.