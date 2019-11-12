بالفيديو.. أمطار على الرياض والباحة وتوقعات باستمرار الحالة الجوية غرب وشمال السعودية

تتعرض منطقة الرياض مساء اليوم الثلاثاء، لهطول أمطار غزيرة، تأكيدًا لتنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن هطول الأمطار.
وتداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لهطول الأمطار على المنطقة، والتي شملت الطرق الرئيسية بها.
ويستمرّ هطول الأمطار بالحدود الشمالية والجنوبية، وأجزاء من منطقة الرياض، فيما تشهد منطقة الباحة حالة جوية مماثلة، بهطول أمطار متوسطة، بينما توقع مراقبون استمرار الحالة الجوية الراهنة على غرب وشمال المملكة، وفقًا لقناة «الإخبارية».
وكانت الحالة الجوية في حائل قد تتخللها شبه انعدام في الرؤية وسقوط البرد.
وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والرياض، مشيرةً إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.
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