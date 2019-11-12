شاهد.. مُرابط بالحد الجنوبي فقد قدميه: «أنا في أكبر نعمة»

حالة من التفاعل والإعجاب لقيها مقطع فيديو متداول لأحد الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، وهو يؤكد سعادته بعدما فَقَد قدمه أثناء أداء واجبه في خدمة الوطن.

ولاقى مقطع الفيديو، رواجًا كبيرًا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ حيث أبدى الكثيرون إعجابهم وفخرهم بهذا الجندي الذي أظهر رضاء كبيرًا وفرحة بما قام به، دون الاكتراث لإصابته.

وأظهر الفيديو، الجندي وهو يؤكد لعدد ممن قاموا بزيارته للاطمئنان عليه، أنه بخير حال ولم يفكر في إصابته، وقال في إشارة إلى قدمه المبتورة : هذي والله ما فكرت فيها ، هذي ولا شيء ، الله اللي خلقها الله اللي أخذها ، أنا مبسوط وأنا في أكبر نعمة.

وقدم أصدقاء الجندي المصاب له دروعًا تذكارية تقديرًا لما قدمه فداء للوطن ، فيما طلب الجندي منهم أن يجلسوا ويرتاحوا ، مؤكدًا لهم أنه قد وصله الكثير من الهدايا أيضًا من زملائه