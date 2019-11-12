الأرصاد: استمرار السحب الرعدية الممطرة على عدة مناطق بالسعودية.. الأربعاء

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان».

وتوقعت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزءين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وفي ما يتعلق بالخليج العربي، فستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.