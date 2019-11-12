المرور يحدِّد توقيت احتساب غرامة التطويف حال انتهاء رخصة القيادة

أكد المرور السعودي أن غرامة التطويف «عدم حمل رخصة قيادة» تُحتسب بعد مرور 60 يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة.

وتلقى المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تساؤلًا من أحد متابعيه بشأن المخالفة المقررة على عدم حمل رخصة أو انتهاء الرخصة، ورد عليه بأن «غرامة التطويف تحتسب بعد مرور 60 يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة.

ويتضمن جدول المخالفات رقم «5»، وفقًا للمرور السعودي، فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال، فيما يتعلق بمخالفة، قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرخصة، أو قيادة المركبة برخصة قيادة لا تناسب حجمها ونوع استخدامها، أو الوقوف على خطوط السكك الحديدية، أو قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار وما في حكمها، أو استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.