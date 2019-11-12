حرم أمير منطقة الرياض تتبرع بـ100 ألف ريال دعمًا لجمعية «إنسان»

تبرعت حرم أمير منطقة الرياض، الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، بـ100 ألف ريال لصالح الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة «إنسان»؛ لدعم تحقيق أهدافها عبر تنفيذ البرامج والأنشطة، وخلق المبادرات النوعية واستغلال أوقات فراغهم بما ينفعهم.

وأشادت حرم أمير الرياض، بنجاح حفل الزواج الجماعيّ الرابع للفتيات «إنسان»، الذي أقيم مؤخرًا، لافتة إلى أن زفَّ 161 عروسًا، وأنه حدث مهمّ يحمل في طياته العديد من معاني الوفاء والاهتمام تجاه المستفيدين، والعناية بأدقّ التفاصيل لحفظ كرامتهم وتأمين احتياجاتهم والرقي بخدماتهم.

ونوّهت حرم أمير الرياض، بالدعم الذي تتلقاه الجمعيات والجهات الخيرية، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين.

وقالت: إن ذلك ليس بمستغرب على مؤسس جمعية «إنسان» الذي أولى الأيتام جل اهتمامه ورعايته، منذ انطلاقتها الأولى قبل نحو 20 عامًا إلى أن أصبحت الجمعية صرحًا خيريًّا بارزًا، تقدم الرعاية والخدمات المتميزة لفئة عزيزة في المجتمع.

وأعربت حرم أمير الرياض عن شكرها لكل من دعم حفل الزواج الجماعي الرابع للفتيات «إنسان» من أفراد وجهات، لافتة إلى فكرة الزواج الجماعيّ رائعة؛ لأنها تُدخل الفرحة والسرور إلى نفوس المستفيدين وتدل على تكاتف وتعاضد أفراد المجتمع الواحد.

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وأشارت إلى الدور الإنساني الذي تقوم به «إنسان» في تحقيق التكامل الاجتماعي وعنايتها بأيتام منطقه الرياض وأمهاتهم لتمكينهم الحياة كريمة ببرامج نوعيه وجوده عالية وأسلوب متميز تكسبها ثقة المجتمع.

من جهتها، رفعت الدكتورة شعيع بنت مهل العتيبي مساعد المدير العامّ للشؤون النسائية بالجمعية، شكرها الجزيل للأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، على حضورها حفل الزواج الجماعي الرابع للفتيات «إنسان»، ودعمها بـ100 ألف ريال، مبينة -في الوقت ذاته- اهتمام سموها بالأبناء، والذي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الجمعية من خلال الرقي بالخدمات المقدمة، والبناء والتطوير وتأهيل الأبناء لخدمة الوطن في شتى المجالات.

وبينت أن هذا الدعم غير المستغرب والاهتمام الكبير بأدق التفاصيل من لدن سموها؛ ثمرة تجنيها "إنسان" من خلال انعكاس ذلك على الأبناء في مسيرتهم وحياتهم اليومية، لكون هذا الدعم يُصبّ في تنفيذ البرامج والأنشطة.

وأوضحت الدكتورة شعيع: أن العمل الخيري الإنساني والجهد الاجتماعي في جمعية "إنسان" يتلقى كل الدعم من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومتابعة من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، مشيرة إلى أن ذلك يتجسد في عمل مؤسسي منظم، يتبلور في عديد من ابتكار المبادرات التي أطلقت والتي منها حفل الزواج الجماعي الرابع لفتيات إنسان، وهذا العمل يعزز البر بمختلف أشكاله وصوره، ويمثل وعي المجتمع وأفراده بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه أوطانهم ومجتمعهم، وقالت: هناك عديد من البرامج التي تحاكي كل شرائح المجتمع سيتم إطلاقها مستقبلًا، كما يتم أيضًا قياس أثرها الإيجابي على المستفيدين والنظر لاستمراره وتطويرها.