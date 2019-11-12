بالصور.. أمير المدينة المنورة يتفقد مشروع تأهيل وادي العقيق والمناطق المحيطة

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، أهمية تحقيق التوازن بين البيئة العمرانية والموارد الطبيعية وتعزيز مفهوم الكفاءة البيئة في المشاريع التنموية .

جاء ذلك خلال تفقّد سموه سير العمل في مشروع التأهيل البيئي لوادي العقيق وتطوير المناطق المحيطة به، الذي تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تنفيذ مراحله على نطاق 15 كيلومترًا.

وأشار أمير المنطقة إلى أن مشروع التأهيل يهدف إلى استعادة الهوية التاريخية لوادي العقيق كأحد مخرجات المخطط الشامل للمدينة المنورة وتحسين المحيط العمراني على ضفاف الوادي، وتحقيق الوظيفة الرئيسية منه كمصرف لمياه الأمطار والسيول ويجعل بيئته الطبيعية خالية من الملوثات للوصول إلى أعلى معدلات التنمية البيئة وتوفر الفرص الاستثمارية الجديدة في نطاق حوض الوادي.

ومن المتوقع انتهاء أعمال المرحلة الأولى التي تشمل المنطقة الواقعة بين جسر خالد بن الوليد إلى جسر سكة الحديد، بنهاية شهر فبراير المُقبل، ويتضمن المشروع تأهيل وتطوير ضفاف الوادي والمناطق الواقعة في نطاقه الإقليميّ، وتخصيص عدد من المواقع لتكون متنفّسًا في قلب المدينة المنورة يخدم الأهالي وزوار المنطقة.