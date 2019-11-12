الحصيني يحدد خريطة الأمطار المتوقعة على السعودية خلال ٢٤ ساعة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار خلال الـ٢٤ساعة المقبلة.

وقال الحصيني -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن توقعات الأمطار خلال الـ٢٤ الساعات القادمة، ستكون -بإذن الله- من ظهر اليوم الثلاثاء إلى ظهر الأربعاء، على أجزاء من مكة والمدينة والرياض والجوف والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان، وتمتدّ إلى سلطنة عُمَان. مشيرًا إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مصحوبة برياح وحبّات برد.

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والرياض.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.