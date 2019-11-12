مذكرة تعاون بين رئاسة الحرمين وجامعة أم القرى

مجالات الاتفاقية
تشمل مجالات الاتفاقية ترجمة ما يصدر عن مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطب المسجد الحرام والمسجد النبوي، واستقطاب مترجمين بعدة لغات وإقامة الندوات والبرامج العلمية المشتركة. كما تشمل التعاون في تنفيذ مبادرة «كيف نكون قدوة بلغة القرآن» من خلال عقد ندوات بحثية، وتنفيذ دورات علمية بحسب شرائح المجتمع.
مجالات التعاون
تشمل مجالات التعاون طباعة إصدارات خاصة بالمبادرة وتطوير مكتبتي المسجد الحرام والمسجد النبوي وآلية الفهرسة بما يسهل لقاصديها الاستفادة منها بشكل أفضل، كذلك تطوير وتمكين التقنية للتسهيل على قاصدي الحرمين الشريفين في أداء نسكهم عن طريق التطبيقات الذكية والأدلة الإلكترونية، وبحث إنشاء كرسي بحثي للرئاسة لدى جامعة أم القرى، كذلك إتاحة الفرصة لمنسوبي الرئاسة لاستفادة من الدورات المقامة لدى الجامعة.
تفعيل برامج
تضم بنود الاتفاقية إقامة وتفعيل برامج وحلقات نقاش وحقائب نوعية خاصة بإدارة الأمن الفكري وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية والمشاركة التعاونية في عمل الدراسات الأكاديمية والتعليمية المشتركة .
من جانب آخر، قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الرتبة الجديدة لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى عبدالرحمن العقيل.
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