الصحة تنفذ رعاية طبية عبر فرق الطبابة

تواصل فرق الطبابة السيارة، وهي إحدى مبادرات وزارة الصحة، تنفيذ مهامها لخدمة المواطنين، حيث تقوم تلك الفرق بالتوجه إلى الأماكن الجبلية الوعرة التي يصعب الوصول إليها، ويصعب على الأهالي الوصول لأقرب مركز صحي، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية والوقائية.

مبادرة التمكين المجتمعي

تنفذ حملات التطعيم والتوعية الصحية لسكان تلك المناطق، وذلك في إطار مبادرة التمكين المجتمعي، والتي يأتي دورها لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة، وذلك من خلال منحهم دورا قياديا لصياغة المشكلات الصحية التي يوجهونها داخل الحي، وتحديد الأولويات، واتخاذ القرارات، والعمل على تنفيذها جنبا إلى جنب مع المركز الصحي داخل الحي، وذلك تحقيقا لعمق الدور الريادي للرعاية الصحية الأولية، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز مفهوم الرعاية الذاتية لدى أفراد المجتمع.

فرق الطبابة

تُمكن الوزارة المستفيدين من استعراض فِرَق التمكين المجتمعي الأقرب إليهم، وما عليهم حينها سوى التواصل أو التوجه إلى المركز الصحي المفعِّل لهذه الفِرَق في الحي الذي تقيم فيه أو الأقرب له من أجل التسجيل في الفريق كعضو أو متطوع، كما يمكن مشاهدة مشروعات الفِرَق وأنشطتها والتواصل معها عبر وسم # فتحنا_الأبواب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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ونشرت الصحة عبر حسابها في تويتر فيديو يتحدث بإيجاز عن فرق الطبابة السيارة في إحدى مناطق المملكة وما تقوم به من مهام وواجبات لتوفير الرعاية الصحية لسكان المناطق الجبلية والوعرة التي يصعب الوصول إليها، والتعريف بالدور الرائد لفرق الطبابة السيارة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية.

فرق الطبابة السيارة تنفذ حملاتها في الأماكن الجبلية الوعرة

الحملات في إطار مبادرة التمكين المجتمعي

الرعاية الصحية الأولية تهدف إلى تعزيز مفهوم الرعاية الذاتية