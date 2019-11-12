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صعقة كهربائية تودي بحياة مواطن سعودي في مكة المكرمة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

فارق مواطن سعودي الحياة، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لصعقة كهربائية ألقت به من الدور الثالث لعمارة بشارع أم القرى في مكة المكرمة إلى الدور الثاني، وفق صحيفة سبق.

 

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وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في مكة المكرمة، عبدالعزيز بادومان، إن مواطنًا في العقد الرابع من عمره تعرّض لصعق كهربائي أثناء عمله في إصلاح أعمال كهربائية على سطح منزله؛ ما تسبب بمصرعه بعد أن سقط من الدور الثالث إلى الدور الثاني وعلق به.

 

وأضاف أنه تم الكشف على الضحية من قبل فرق الهلال الأحمر، بعد إنزاله بواسطة الدفاع المدني، واتضح أنه فارق الحياة .. مشيراً إلى أنه تم تسليم المتوفى إلى شرطة المنصور لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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