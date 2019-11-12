السعودية .. أمن الدولة يصدر توضيح هام بشأن فيديو ترويجي

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

أصدرت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، توضيح هام بشأن الفيديو الترويجي الذي بثه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف .



وقال البيان الصادر عن رئاسة أمن الدولة، أن القائمين على الفيديو الترويجي الذي بث بشأن مفهوم التطرف، لم يوفقوا في إعداد ذلك الفيديو؛ نظراً للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف .. مشيراً إلى أنه تبين أن من قام به ونشره تصرف بشكلٍ فردي جانب الصواب، مما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجدداً.

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وجاء في البيان "كما تشير رئاسة أمن الدولة إلى ما نشرته صحيفة الوطن بتاريخ 11 نوفمبر 2019 تحت عنوان "عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد" وتؤكد رئاسة أمن الدولة أن ماجاء في الخبر المنشور عارٍ عن الصحة، فرئاسة أمن الدولة ليست جهة تنظيمية أو قضائية كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي للحكم والأنظمة الأساسية الأخرى".

وأكد البيان أن رئاسة أمن الدولة قامت بالإجراءات النظامية اللازمة ضد صحيفة الوطن لدى الجهات المختصة، نظير الخبر المكذوب الذي نشرته الصحيفة.