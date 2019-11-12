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الحبيب للشباب: لا تجعلوا بنت الناس فأر تجارب
أكد أن ما يحدث الآن ليس نظرة شرعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب نصيحة إلى الشباب، مؤكدًا أن من لم تتحرك نفسه للزواج لا يُقبل عليه؛ حتى لا تكون “بنت الناس” فأر تجارب.
وتابع الحبيب في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الثلاثاء، أن التعارف المنضبط بين الشاب والفتاة قبل الزواج تحت إشراف الأهل، وهو الرؤية الشرعية المحمدية، مضيفًا: يا شباب وفتيات الخليج لا تتزوجوا إلا بطريقة منظمة، الزواج التقليدي خطأ، وزواج الحب الذي تفعلونه أيضًا خطأ.
وأضاف الحبيب: ما يحدث الآن ليس نظرة شرعية، بل نظرة خليجية ليست من الدين في شيء.. ولا يتحقق منها مفهوم (ما يدعوك إلى نكاحها)، وزواج الحب والزواج التقليدي كلاهما بلاء، والرؤية الشرعية بشكلها الحالي لا تصلح لزواج سليم، وأصبحت أسميها “الرؤية الخليجية”.
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