غدا.. عملية فصل التوأم السيامي الليبي بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتظر التوأم السيامي الليبي «أحمد ومحمد» غدا عملية فصله في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض، بعد أن قرر الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية أمس إجراء العملية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله الربيعة.

وقال الربيعة إن الفريق شرح الحالة ونسب النجاح والمخاطر المتوقعة لوالد التوأم الذي وافق على إجراء العملية، مفيدا بأن هذه الحالة من الحالات النادرة والمعقدة، والتي تحتاج إلى الخبرة العريضة للفريق الطبي السعودي.