السعودية اليوم / أمانة تبوك تجري قرعة منح الأراضي للمشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395 - 1396



تبوك15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

أجرت أمانة منطقة تبوك اليوم، عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات

وأوضحت أمانة المنطقة أن عملية سحب القرعة التي تستمر يومين شملت أكثر من 140 شخصا المستكملين بياناتهم , مؤكدةً حرص الإدارة على تسخير إمكاناتها لاستقبال المواطنين وإنهاء إجراءات سحب القرعة بأسرع وقتٍ ممكن، وتذليل أي عقبات تعترض عملية الاقتراع على الأراضي المخصصة للمنح.

// انتهى //

21:42ت م

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تبوك15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسأجرت أمانة منطقة تبوك اليوم، عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395 - 1396هـ، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعاً سكنية بمنطقة تبوك، تقديراً لمشاركتهم مع القوات السعودية بالأردن وسوريا.وأوضحت أمانة المنطقة أن عملية سحب القرعة التي تستمر يومين شملت أكثر من 140 شخصا المستكملين بياناتهم , مؤكدةً حرص الإدارة على تسخير إمكاناتها لاستقبال المواطنين وإنهاء إجراءات سحب القرعة بأسرع وقتٍ ممكن، وتذليل أي عقبات تعترض عملية الاقتراع على الأراضي المخصصة للمنح.// انتهى //21:42ت م0322

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.