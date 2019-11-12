السعودية اليوم / وزير الخدمة المدنية يزور جناح الوزارة المشارك في القمة السنوية للموارد البشرية



الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

زار معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان يرافقه معالي مساعد الوزير محمد بن طويلع السلمي جناح الوزارة المشارك في القمة السنوية الثالثة لتقنية الموارد البشرية التي انطلقت أمس وتختم فعالياتها اليوم .

وتأتي مشاركة الوزارة في القمة كشريك داعم في إطار النقلة النوعية التي تشهدها المملكة من خلال مبادراتها ومشروعاتها التي تركّز على الاستثمار في رأس المال البشري وتطويره، وخلق بيئة عمل حكومية محفّزة، ودعم الجهات الحكومية لتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية.

وتفقد وزير الخدمة المدنية محتويات الجناح الذي ضمّ في جنباته شاشات عرض ذكية تُعرض من خلالها الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لمستفيديها من الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية في إطار إستراتيجيتها نحو التحول الرقمي المتكامل، واطلع على العرض التفاعلي للتعريف بالمنصة الوطنية للموارد البشرية الحكومية التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الفترة المقبلة لتكون البوابة الموحّدة للاستفادة من جميع خدماتها الإلكترونية، كما استعرض فريق التحول الرقمي بالوزارة منصّة ذكاء الأعمال ولوحات المؤشرات والتقارير التي تستخلصها إلكترونياً وتصب في صناعة اتخاذ القرار ودعمه، وقدم الجناح تعريفاً بأحدث ممارسات الموارد البشرية في القطاع الحكومي، وكذلك تعريفاً بمكتب تحقيق الرؤية ومبادرات وزارة الخدمة المدنية ومستهدفاتها في برنامج التحول الوطني.

وأشاد الحمدان في ختام زيارته بفريق وزارة الخدمة المدنية، وحرصهم على تمثيل الوزارة خير تمثيل في مشاركاتها المحلية والخارجية، مؤكداً على أهمية استثمار مثل هذه الملتقيات لإيصال دور الوزارة الجديد المنسجم مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها من أجل وطن طموح، والتعريف بما تقدمه الوزارة من خدمات، مؤكداً على ضرورة التفاعل مع جميع استفسارات الزوار.

وقد شاركت وزارة الخدمة المدنية في جلسات نقاش القمة السنوية الثالثة لتقنية الموارد البشرية؛ بعرض مرئي قدمه الوكيل المساعد للأنظمة وتطوير الأعمال بالوزارة الأستاذ محمد المخلفي حول "تأثير التحول الرقمي في وزارة الخدمة المدنية على التميز المؤسسي" مشيراً إلى أنّ الوزارة قد أنجزت في وقت قصير أتمتة 88% من خدماتها وجعلها متاحة إلكترونيًا، وتعمل حالياً على استكمال منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للارتقاء بجودة البيانات وتجويد الخدمات.

وتعمل وزارة الخدمة المدنية حالياً على تطوير إستراتيجيتها الاتصالية وتفعيل أدوات وقنوات التواصل بما فيها تعزيز مشاركتها وحضورها الفاعل في المعارض والمؤتمرات ذات الارتباط بطبيعة عملها حيث شاركت خلال الأيام الماضية بإلاضافة إلى قمة الموارد البشرية في القمة الحكومية للتحول الرقمي،التي تحدّث فيها مدير عام الخدمات الإلكترونية المهندس أحمد الأحمد في حلقة نقاش حول دور مبادرات برنامج التحول الوطني في دعم التحول الرقمي في القطاعات الحكومية؛ مستعرضاً تجربة وزارة الخدمة المدنية والمرحلة الانتقالية التي تعمل عليها من الأتمتة الى التحول الرقمي، مشيراً إلى الأثر الذي سيتحقق جرّاء ذلك في تغيير طريقة آداء الأعمال وانعكاسه على تطوير الكوادر البشرية لمواكبة التقنيات الناشئة والحديثة والاستفادة منها، كما تطرق للتحديات التي تواجه التحول الرقمي ودور مبادرات التحول الوطني ومكاتب الرؤية في توحيد الجهود بين القطاعات الحكومية وتكاملها.

كما شاركت مدير عام خدمة العملاء في الوزارة ليلى القريشي في جلسة نقاشية حول تحسين تجربة العميل في القطاع الحكومي، مؤكدة على أهمية زيادة كفاءة قنوات التواصل لدى الجهات الحكومية مع العملاء وتطوير نماذج وإجراءات ونظم معلومات تشغيل جديدة لخلق تجربة مميزة للعملاء.

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21:29ت م

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