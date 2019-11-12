السعودية اليوم / الهلال الأحمر بحائل ينفّذ خطة فرضية



حائل 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل اليوم خطة فرضية لتجربة آداء وفعالية سيارات الإسعاف من نوع الدفع الرباعي التي زود بها الفرع مؤخرا والمخصصة للحالات الإسعافية في النفود والشعاب والمناطق الوعرة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي الدفاع المدني والمرور وأمن الطرق والشؤون الصحية وفرع إدارة النقل والمستشفى السعودي الألماني.

وتضمنت الخطة الفرضية سيناريو وقوع حادث انقلاب سيارة تقل عددًا من الأشخاص على طريق حائل - الجوف السريع وسقوط السيارة في منحدر رملي على أطراف النفود وأسفر الحادث عن عدد من الإصابات والوفيات.

وتهدف الخطة الفرضية للوقوف على آداء سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي ومدى ملائمتها وجاهزيتها والإمكانات المعدة للتعامل مع هذه النوعية من الحوادث نظراً لطبيعة تضاريس المنطقة وصعوبتها .

وقدم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة عبدالرحمن بن حمد اليحياء شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على دعمهما لجهود الهيئة في المنطقة وتوجيهاتهما المستمرة بتضافر الجهود بين الجهات الحكومية لما له أهمية في رفع مستوى الاستعداد والجاهزية وتراكم الخبرات الميدانية لمواجهة أي طارئ قد يحدث لا سمح الله .

وأشاد اليحياء بتوجيهات معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بتزويد فرع الهيئة بالمنطقة بعدد من سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي واهتمامه بتنفيذ مثل هذه الخطط مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة والعاملين بالهيئة من فرق إسعافية وفرق العمليات والقيادات الميدانية التي أسهمت في تنفيذ الخطة وفق الخطط المعدة للكوارث والأزمات .

// انتهـى //

21:08ت م

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