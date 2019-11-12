السعودية اليوم / وكيل محافظة بدر يدشن المرحلة الثانية من مبادرة " بدرنا خضراء "



ينبع 15 ربيع الاول 1441هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

دشّن وكيل محافظة بدر ، محمد عطية الجهني اليوم بحضور مديري الإدارات الحكومية ومشاركة مدارس قطاع المحافظة ، المرحلة الثانية من مبادرة " بدرنا خضراء " التي ينفذها مكتب وزارة البئية والمياه والزراعة بالمحافظة .

وأكد مدير فرع وزارة البئية والمياه والزراعة فيصل الصبحي أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة التصحّر وهي مبادرة مميزة ونوعية لنشر ثقافة التشجير وتأتي بمشاركة جهات خيرية وتطوعية .

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21:04ت م

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