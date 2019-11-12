السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بحائل يرأس اجتماع اللجنة الفورية بالمنطقة



حائل 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

رأس مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان اليوم اجتماع اللجنة الفورية بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية وذلك بمقر المديرية.

واستعرض الاجتماع خطط مواجهة المتغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة .

وأشاد العميد الركيان بدور الجهات الحكومية المشاركة من خلال جهودهم المساندة لأعمال الدفاع المدني، وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع بداية موسم الأمطار والتقلبات الجوية .

// انتهـى //

20:57ت م

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