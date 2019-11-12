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شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي يؤكد دعم نووي السعودية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
صورة أرشيفية
أكد مسؤول أمريكي رفيع، أن واشنطن تجري محادثات مع الرياض، حول دعم البرنامج النووي السعودي المخطط له، وأن القيادة السعودية ترغب في توقيع اتفاقية 123 مع الولايات المتحدة، بحسب موقع ميدل إيست إيكونوميك دايجست MEED.
يأتي ذلك بعد حديث وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، في 26 أكتوبر الماضي، الذي أكد فيه أن المحادثات جارية.
اتفاقية 123، هي جزء من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954 الذي يحدد القواعد التي تحكم التعاون النووي الأمريكي مع الدول الأخرى، وبموجب شروط الاتفاقية، يتعين على الرياض توقيع اتفاق مع واشنطن تلتزم بالاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية قبل أن تتمكن الشركات الأمريكية من التنافس على مشاريع الطاقة النووية في المملكة.
وعقدت الولايات المتحدة اتفاقية 123 مع 48 دولة حتى الآن، وفقًا لوكالة الأنباء ميد.
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