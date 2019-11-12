السعودية | سلطنة عمان ترحب بجهود المملكة في التوصل إلى اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:27 مساءً, 12 نوفمبر 2019 م المناطق - واس رحبت سلطنة عمان بجهود المملكة في التوصل إلى اتفاق الرياض بين بعض الأطراف اليمنية.

وأعربت وزارة خارجية سلطنة عمان في بيان لها اليوم عن أملها في ان يمهد الاتفاق للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الحالية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

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