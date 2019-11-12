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سقوط وافد بخزان مياه عمقه 6 أمتار
متابعات الخليج 365 - جازان
أخرج الدفاع المدني في العيدابي في منطقة جازان، عاملًا من الجنسية البنجلاديشية بعد سقوطه في خزان مياه عمقه 6 أمتار.
وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء أنه تم نقل العامل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ونشر المدني صورة تبين عملية مباشرة الحادث وإخراج العامل من خزان المياه.
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