وفاة شقيقين في حادث تصادم مروع بصامطة

2019-11-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

لقي شخصان مصرعهما، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين صباح اليوم، وذلك على طريق إسكان الخارش بصامطة، جنوب منطقة جازان، بالقرب من مركز الرعاية الأولية الصحية بمحافظة صامطة.

Advertisements

وأفادت مصادر لـ“متابعات الخليج 365”، بأن الحادث المروع راح ضحيته طالبان، وهما شقيقان، بينما أصيب شقيقهما الثالث بإصابات حرجة للغاية، حيث تم نقله للمستشفى من قبل المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية لموقع الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجازان، بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت في تمام الساعة 6:30 من صباح اليوم الثلاثاء بلاغًا على الرقم 997 بشأن وقوع حادث تصادم بين سيارتين بإسكان الخارش ومقابل مركز الرعاية الأولية التابع لمحافظة صامطة.

وأضاف الصرخي أنه تم توجيه فرقتين إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرقتين تبين وجود شخصين متوفَّيَين في الموقع، وتم إجراء الكشف الطبي عليهما وثبوت وفاتهما قبل وصول الفرق الإسعافية.

وأهاب الصرخي بقائدي السيارات والمركبات بتوخي الحذر والتقييد بالسرعة المحددة وبأنظمة المرور وإرشاداته؛ تفاديًا لوقوع الحوادث وسلامة عابري الطريق.







