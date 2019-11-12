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استئصال جزء من أمعاء مريضة في حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
تمكن الفريق الطبي المختص بمستشفى حفر الباطن المركزي من إنهاء معاناة مريضة كانت تعاني من آلام حادة في أعلى منطقة البطن.
وبعد إجراء كافة الفحوصات والتحاليل المخبرية والإشعاعية اللازمة، تبين وجود التفاف جزء من الأمعاء حول محورها؛ مما تسبب في منع تدفق الدم وانسداد في الجزء الأسفل من الأمعاء نتيجة وجود ورم.
وعلى الفور، باشر الفريق الطبي المختص بإجراء عملية تم من خلالها استئصال الجزء المصاب من الأمعاء وإعادة إيصال الأجزاء المتبقية، حيث تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى، وهي بصحة جيدة.
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