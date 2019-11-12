اخبار السعوديه

استئصال جزء من أمعاء مريضة في حفر الباطن

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم استئصال جزء من أمعاء مريضة في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-12

استئصال جزء من أمعاء مريضة في حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

Advertisements

تمكن الفريق الطبي المختص بمستشفى حفر الباطن المركزي من إنهاء معاناة مريضة كانت تعاني من آلام حادة في أعلى منطقة البطن.

وبعد إجراء كافة الفحوصات والتحاليل المخبرية والإشعاعية اللازمة، تبين وجود التفاف جزء من الأمعاء حول محورها؛ مما تسبب في منع تدفق الدم وانسداد في الجزء الأسفل من الأمعاء نتيجة وجود ورم.

وعلى الفور، باشر الفريق الطبي المختص بإجراء عملية تم من خلالها استئصال الجزء المصاب من الأمعاء وإعادة إيصال الأجزاء المتبقية، حيث تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى، وهي بصحة جيدة.

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استئصال جزء من أمعاء مريضة في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا