- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم توجيه هام لقائدي المركبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توجيه هام لقائدي المركبات
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت المديرية العامة للمرور على ضرورة التأكد من وجود مساحة كافية للدخول والخروج من السيارة حولك وحول السيارات المجاورة، وذلك عند إيقاف السيارة.
وقالت المرور في تغريدة عبر “تويتر” مساء اليوم الثلاثاء: احرص دائمًا عند إيقاف مركبتك على عدم ملاصقتها للمركبات المجاورة.
كما وجهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، نصيحة للسائقين والسائقات، بخصوص إشارات المرور؛ لضمان سلامة الجميع على الطريق.
ولفتت الإدارة إلى أن الالتزام بإشارة المرور يضمن سلامتك وسلامة الآخرين.
وأكدت في تغريدة أنه يجب تجنب إرباك سير الحركة المرورية بالانعطاف المفاجئ؛ وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه هام لقائدي المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.