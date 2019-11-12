جامعة الإمام تستضيف منتج فيلم ولد ملكًا

وقد تحدث المنتج من خلاله عن تفاصيل إنتاج الفيلم واستمع إلى تعليقات وأسئلة الحضور من أكاديميين ومهتمين وطلاب وطالبات الكلية، كما تخلل المناسبة زيارة متحف تاريخ العلوم وتقنية الإسلام، وقناة الجامعة.

استضافت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة بكلية الإعلام والاتصال، لقاءً مفتوحًا مع المنتج العالمي الحائز على جائزة الأوسكار آندريس غوميز منتج فيلم “ولد ملكًا” حول شخصية المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز.

وأشاد المنتج العالمي آندريس غوميز بمتحف الجامعة وعده من أفضل المتاحف في السعودية على الإطلاق.

وقال: إن أستوديو الجامعة مجهز بأحدث تقنيات البث ومهيأ لإنتاج العديد من البرامج المختلفة، بالإضافة إلى مناسبته لتدريب الطلاب على مهارات الإنتاج التلفزيوني وفق أعلى المعايير.

وفي ختام حديثه قال: أود أن أقول إن كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام لديها من الإمكانات ما يتيح لها أن تخرج طلابًا متخصصين في مجال الإعلام بأعلى المستويات، كما أنّ توجُّه الكلية لإنشاء قسم للفيلم والمسرح والمواد المقترحة يعد خطوة ممتازة ومواكبة للتغيرات التي تمر بها صناعة الفيلم بالسعودية.

وفي ختام زيارته قدم عميد كلية الإعلام والاتصال، الأستاذ الدكتور سعد بن سعود بن محمد آل سعود، هدية تذكارية له، وشكره على الزيارة.

ومن جانبه عبر المنتج العالمي آندريس غوميز عن شكره وسعادته لما شاهده في الجامعة من إمكانات متطورة وشباب متعلم طموح، وقدم هدية لسموه عبارة عن نسخة من فيلم ولد ملكًا.