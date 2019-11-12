شكرا لقرائتكم موسم الرياض نار بـ 6.5 مليون زائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-12 موسم الرياض نار بـ 6.5 مليون زائر خلال الشهر الأول متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أن موسم الرياض حقق رقمًا قياسيًا في عدد الزائرين للفعاليات خلال الأسابيع الماضية. وقال آل الشيخ : “الحمد الله وصلنا ستة ونص مليون زائر إلى اليوم .. نار موسم الرياض”. وتستقبل وجهات موسم الرياض متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة هي: الرياض بوليفارد وواجهة الرياض ومعرض الرياض للسيارات ورياض ونتروندرلاند وملاعب الرياض والحي الدبلوماسي والمربع والملز ووادي نمار ونبض الرياض ورياض سفاري وصحاري الرياض.







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