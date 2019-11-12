عرعر تبدأ التسجيل بمهرجان الصقور غدًا

2019-11-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ لجنة التسجيل بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، في تسجيل راغبي الاشتراك بمسابقات المهرجان، غدًا الأربعاء، في مدينة عرعر وتوابعها، لمدة يومين، حتى الخميس 14 نوفمبر، بفندق لارا الجوف للوحدات السكنية حيث تستقبل اللجنة الصقارين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساء.

وأوضح نادي الصقور السعودي، المنظم للمهرجان، أن التسجيل متاح للجميع في مسابقتي المزاين، والملواح (الدعو 400 متر). على أن تكون فئات الصقور المسموح لها بالتسجيل في مسابقة الملواح، هي: (الحر، الشاهين، الجير شاهين، الجير تبع، الجير بيور، والقرموشة). كما تشمل مسابقة الملواح الملاك والمحترفين.

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إلى ذلك أنهت اللجنة أعمال التسجيل في كل من الدمام وحفر الباطن وينبع، بعد أن قامت بتسجيل 611 صقرًا، ومن المتوقع أن تشمل أعمال التسجيل ثماني مدن سعودية بمختلف المناطق، حتى 25 نوفمبر.

وينطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الثاني في الفترة من 4 حتى 19 ربيع ثانٍ 1441هـ، الموافق من 1 حتى 16 ديسمبر المقبل، في مدينة الرياض طريق القصيم بعد مخرج مَلهَم.

و‏يهدف مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور إلى تعزيز ثقافة الصيد بالصقور، وفق جهود منظمة ومبتكرة، لخلق أوساط تفاعلية ممتعة، من أجل خلق التواصل بين الأجيال الحديثة وإرثها السعودي الأصيل.

ومن المقرر أن يضم المهرجان العديد من السباقات والأنشطة التي تستهدف ملاك وعشاق هواية تربية الصقور والصيد بها.







