شكرا لقرائتكم الإطاحة بمواطن حرق نقودًا مزيفة لتسخين الشاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-12 الإطاحة بمواطن حرق نقودًا مزيفة لتسخين الشاي في حالة غير طبيعية متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة ألقت شرطة مكة القبض على مواطن أقدم على حرق عملة نقدية مزيفة وهو في حالة غير طبيعية. Advertisements وأوضحت أن تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وكان مغردون تداولوا مقطع فيديو يظهر شخصًا يستخدم النقود لإشعال الغصون اليابسة لتسخين الشاي!!

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