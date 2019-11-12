شكرا لقرائتكم خبر عن جامعه طيبة: طالبة تثير الرعب بـ«ثعبان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

إشارة إلى ما جرى تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي اليوم (الثلاثاء)، بشأن وجود ثعبان داخل أحد المعامل في شطر الطالبات بجامعة طيبة يوم الأحد الماضي، أوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور ماهر بن عبدالغني الحربي، في بيان، أن إدارة الأمن والسلامة بالجامعة تلقت بلاغاً عند الساعة (1:50) ظهراً من قبل شطر الطالبات من خلال أستاذة المقرر، وتحديداً بعد إخلاء الطالبات، يفيد بوجود ثعبان داخل معمل الحاسب الآلي.

وأكد الحربي أنه تم التعامل مع البلاغ على الفور من قبل إدارة الأمن والسلامة وإدارة التشغيل والصيانة وإدارة المخاطر، بمتابعة مباشرة من الإدارة العليا.

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وأضاف: «تبين أن إحدى الطالبات عملت على جلب ثعبان الحقول من نوع (أبو سيور) غير السام (منزوع الأنياب) والمستورد من خارج المملكة عبر أحد المتاجر المتخصصة في المدينة المنورة، وذلك من أجل إثارة الرعب بين الطالبات، حيث تسلل الثعبان من حقيبة الطالبة إلى القاعة دون إحداث أي إصابات، وعملت الجهات المختصة بالجامعة على زيارة المتجر لتأكيد صحة المعلومات».

وأكدت الجامعة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية بحق الطالبة، مشددة على حرصها الدائم على سلامة الطلاب والطالبات، وكل ما يضمن بيئة تعليمية صحية خالية من المخاطر.

وأشارت جامعة طيبة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة واللوائح والتنظيمات مع كل من يقدم أو ينقل معلومات غير صحيحة أو مضللة للرأي العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الوسائل الإعلامية المختلفة بشأن الجامعة، دون التواصل المباشر معها والتأكد من صحة المعلومات.