شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان ترحب بجهود السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مسقط) رحبت سلطنة عمان بجهود المملكة في التوصل إلى اتفاق الرياض بين بعض الأطراف اليمنية. وأعربت وزارة خارجية سلطنة عمان في بيان لها اليوم (الثلاثاء) عن أملها في أن يمهد الاتفاق للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الحالية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان ترحب بجهود السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.