شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لتطوير أقدم سوق شعبية في أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) OKAZ-ONLINE

تعكف أمانة منطقة عسير حالياً على إعداد دراسة لتطوير منطقة سوق الثلاثاء الشعبية بمدينة أبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه جارٍ العمل على عملية تطوير السوق بما يتوافق مع النمط المعماري للمنطقة، وستكون هناك آلية جديدة لتنظيم مواقف السيارات، مما سيعيد جذب المتسوقين لمثل هذه الأسواق الشعبية فيما سيتم إيجاد حلول للباعة الموجودين خارج السوق لتوفير مظلات لهم، إضافة إلى وضع آليه لحل إشكاليات تصريف مياه الأمطار في المواقع المحيطة بالسوق، بجانب تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة بدعم من الدفاع المدني. وأشار إلى أن الدراسة ستشمل إعداد تصورات تحليلية لاقتراح أفضل الأنشطة والاستخدامات والجدوى الاقتصادية لتشغيلها من خلال تقييم الحلول العمرانية المقترحة، لافتاً إلى توجه الأمانة حالياً لوضع تصور وخطة متكاملة لتطوير السوق للمحافظة على تراثها ووضعها على الخارطة السياحية بمدينة أبها.

وبين أن هنالك توجها لطرح مشاريع تنموية اقتصادية ذات ميزة تخطيطية وعمرانية، منها مشروع تطوير سوق الثلاثاء الشعبية بهدف تطويرها كسوق شعبية مع تطوير برنامج وظيفي يحتوي على محلات ومباسط نسائية ومواقف سيارات وجميع الخدمات اللازمة للسوق.