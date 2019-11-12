شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ورش و7 جلسات في مؤتمر «مستقبل المنشآت الصحية».. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تعقد الجمعية السعودية للإدارة الصحية، غداً (الأربعاء) وعلى مدار يومين، المؤتمر الدولي الثالث بعنوان «مستقبل إدارة المنشآت الصحية»، تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور خالد خضر، أن المؤتمر يُعد منصة دولية هدفها تبادل الأفكار والرؤى بين روّاد الفكر والمختصين والمهتمين في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، إذ يحظى بمشاركة نخبة من كبار القياديين من وزارة الصحة والقطاعات الصحية المختلفة ومن مؤسسات القطاعين العام والخاص والجهات الصحية والأكاديمية.

ولفت خضر إلى أن ورش العمل الأربع تتضمن مواضيع تتعلق بالجودة وسلامة المرضى وتجربة المريض والتحول في القيادة الصحية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى محاور المؤتمر السبعة ومن أبرزها: الحوكمة في القطاع الصحي، والتميز المؤسسي في خدمات الرعاية الصحية والطموح في التجمعات الصحية، والاستدامة في الرعاية الصحية، وكذلك الذكاء الإصطناعي في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى بناء المواهب القيادية في القطاع الصحي، والفرص الاستثمارية والتكامل في الرعاية الصحية والتي تتوافق جميعها مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشار خضر إلى أنه قد تم اعتماد ٤٠ ساعة تعليم طبي مستمر للمؤتمر، شاكراً لوزير الصحة دعمه المعهود لمثل هذه الفعاليات والتي تساهم في تطوير وتحسين الخدمات الصحية في وطننا الغالي تحت ظل القيادة الرشيدة.