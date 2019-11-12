السلطان قابوس يستقبل خالد بن سلمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل سلطان سلطنة عمان قابوس بن سعيد أمس الأول نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في مسقط، في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان.

ونقل الأمير خالد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

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كما تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والمواقف الثابتة المشتركة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأشاد نائب وزير الدفاع بحرص السلطان قابوس بن سعيد على الجهود والدعم الدائم للتعاون بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين بمسقط عيد الثقفي، والوفد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفاع، كما حضره من الجانب العماني وزير ديوان البلاط السلطاني خالد البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني الفريق الأول سلطان النعماني.

وأقام السلطان قابوس بن سعيد مأدبة عشاء على شرف الأمير خالد بن سلمان والوفد الرسمي المرافق.