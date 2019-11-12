أمير مكة ونائبه يشهدان مراسم توقيع مذكرة تعاون بين شؤون الحرمين وأم القرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة من شأنها تنفيذ عدد من المبادرات المتعلقة بملتقى مكة الثقافي وموضوعه الحالي «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ونائبه بدر بن سلطان في الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس مراسم توقيع مذكرة تعاون بين رئاسة الحرمين وجامعة أم القرى.

وتنص الاتفاقية التي وقعها من الطرفين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ومدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، على التعاون في إجراء البحوث العلمية والدراسات الاستشارية العلمية والتقنية والعالمية.

وتشمل مجالات التعاون طباعة إصدارات خاصة بالمبادرة وتطوير مكتبتي المسجد الحرام والمسجد النبوي وآلية الفهرسة بما يسهل لقاصديها الاستفادة منها بشكل أفضل، كذلك تطوير وتمكين التقنية للتسهيل على قاصدي الحرمين الشريفين في أداء نسكهم عن طريق التطبيقات الذكية والأدلة الالكترونية، وبحث إنشاء كرسي بحثي للرئاسة لدى الجامعة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والأبحاث وتطوير أعمال إدارة التوجيه والإرشاد النسائي في الحرمين الشريفين وتدعيم منسوبيها بالبرامج التوعوية والإرشادية وإقامة الدروس العلمية لهم، كذلك إتاحة الفرصة لمنسوبي الرئاسة للاستفادة مــن الدورات المقامة لدى الجامعة بشكل دوري.

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وتضم بنود الاتفاقية إقامة وتفعيل برامج وحلقات نقاش وحقائب نوعية خاصة بإدارة الأمن الفكري وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية والمشاركة التعاونية في عمل الدراسات الأكاديمية والتعليمية المشتركة في أروقة الحرمين والعمل على التوسع العالمي باستخدام كافة البحوث والدراسات والمشاركة في تقديم دورات متخصصة في مجال العالم من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك لنشر رسالة الحرمين الشريفين وإتاحة الفرصة لمنسوبي الجامعة للتدريس في الحرمين الشريفين وفق الأنظمة والضوابط.

من جهة أخرى قلد الأمير خالد الفيصل أمس، الرتبة الجديدة لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى العقيل.

إلى ذلك، ناقش اجتماع برئاسة الأمير بدر بن سلطان، آخر أعمال التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها.

وتخلله استعراض للأعمال الجاري تنفيذها في توسعة الحرم المكي الشريف التي تشمل: مبنى التوسعة، الجسور الشمالية، الساحات الشمالية، كوبري العمرة، مبنى الخدمات، مجمع الخدمات المركزية، أنفاق المشاة، نفق الخدمات، واستكمال مشروع الطريق الدائري الأول.

أبرز ما تشمله الاتفاقية: