5 محددات لتحول مؤسسات الطوافة إلى شركات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

بهدف تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن كشفت اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات لحجاج الخارج عن خمسة محددات لتحول مؤسسات الطوافة إلى شركات، جاء ذلك خلال شرح اللائحة التنفيذية لمساهمي ومساهمات مؤسسة جنوب آسيا أمس الأول بمقر المؤسسة.

وأوضح قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة المهندس محمد إسماعيل أن صدور المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج يعد تتويجا لجهود تزيد عن 20 عاما لإعادة هيكلة هذه المؤسسات والاستفادة من هذه الكيانات العملاقة وتأطيرها وتجويدها ووضعها بالشكل الحديث الذي يتواكب مع المستقبل ومع رؤية 2030، وهذا النظام الجديد يحمل الكثير من المكاسب والغايات والتطويرات كرفع كفاية العاملين وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف وتطوير الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن وهي الغاية التي نسعى جميعا للوصول لها.

Advertisements

وبين أن هذه اللائحة ستحول مؤسسات أرباب الطوائف وتنتقل من شكلها الحالي تحت إشراف وزارة الحج إلى كيان اقتصادي وتجاري تخضع للأنظمة والقوانين في كافة الجهات الحكومية، واللائحة الجديدة ستعطي الشركات المساهمة وإنشاء شركات في شتى المجالات والتوسع بعد تقديم خدمتهم الأساسية وهي خدمة حجاج بيت الله الحرام، مما ينعكس إيجابيا على أرباح المساهمين ومصالحهم، مضيفا أن رؤوس أموال شركات أرباب الطوائف التسع عند دخولها للسوق السعودي يوازي 5 شركات مساهمة لمتوسط حجم السوق السعودية.

وقال إسماعيل «من يتولى مسؤولية هذه الشركات العملاقة ويشرف عليها لا بد أن يكون مؤهلا لإدارة هذه الشركات، ومن ناحية اقتصادية دائما ما يسعى متخذو القرار إلى فصل الملكية عن الإدارة، وبالتالي نستعين بخبرات من خارج المساهمين حتى نضمن أن هناك حيادية في القرارات والدراسات المعطاءة، وستنشأ شركات أرباب الطوائف شركة اسمها «إسناد» ومهمتها المحافظة على الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات أرباب الطوائف وستكون مملوكة للشركة الرئيسة، وستسند لها خدمة حجاجها، ويكون هناك توصيف كمي ونوعي للخدمات المقدمة للحجاج»، مضيفا «وكذلك تنشأ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج، ولا بد أن تكون ملكية الشركة الرئيسة نحو 51%».

المحددات الخمسة: