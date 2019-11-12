مسابقة للرجال والنساء في الموسيقى والرقصات الشعبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

في حين ينتهي بعد نحو عشرة أيام التسجيل في مسابقه الفلكلور الشعبي، التي تنظمها وزارة الثقافة لخدمة التراث الوطني غير المادي، علمت «مكة» أن المشاركة متاحة للجنسين من الرجال والنساء ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاما، ضمن ثلاثة مسارات محددة، تشمل الموسيقى الشعبية، الرقص الشعبي، والحكايات والأساطير الشعبية.

وبحسب موقع الوزارة تهدف المسابقة إلى تشجيع مشاركة الأفراد والمؤسسات للحفاظ على الفلكلور الشعبي بمختلف أنواعه المعروفة وغير المعروفة، إحياء الموروث الشعبي والمحافظة عليه من الاندثار، التعريف بالموروث الشعبي لجميع أطياف المجتمع السعودي، وتكوين قاعدة بيانات مصورة بالفيديو، ومسجلة بالصوت لكل ما يتعلق بالفلكلور الشعبي، حتى يستفاد منها في المشروع الوطني لتوثيق التراث الوطني غير المادي.

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وحددت الوزارة شروطا لكل مسار من المسارات، من أهمها، ألا تكون المشاركة خاصة فقط بمسابقة الوزارة، ولم يسبق المشاركة بمقطع الفيديو المصور أو المقطع الصوتي في أي مسابقة أخرى، ويمكن للمشارك أو المشاركة الاشتراك في أكثر من مسار، كما يمكن أن تكون المشاركة فردية أو جماعية، ولا تتطلب المشاركة الحضور الشخصي، بل يكفي إرسال المشاركات من خلال موقع الوزارة عبر الرابط المخصص لكل مسار.

ويبلغ مجموع جوائز المسابقة مليونا و50 ألف ريال، بواقع 350 ألف ريال لكل مسار من مساراتها الثلاثة، بحيث يفوز في كل مسار 10 فائزين، يحصل كل فائز على 35 ألف ريال وتستقبل المشاركات عبر رفعها من المتسابق على منصة المسابقة الالكترونية في مسارها المخصص، وذلك بصيغة فيديو أو مقطع صوتي، بحسب متطلبات المسار.

وبحسب المعلومات لم يحدد حتى الآن ما إذا كان إعلان النتائج سيكون ضمن حفل تنظمه الوزارة لعرض المشاركات الثلاثين الفائزة أم لا.

مراحل المسابقة