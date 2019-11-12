إدانة 38 متهما بالإرهاب وتشكيل تنظيم سري لتجنيد الموقوفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما ابتدائيا بحق 38 متهما من مجموع 41 متهما، حيث قضت بالسجن لمدة 25 سنة للمدعى عليه الأول و20 سنة للثاني و15 سنة للثالث، وذلك لإدانتهم بالتكفير وتمويل الإرهاب وتكوين تنظيم إرهابي يجند الموقوفين لهدف الإخلال بالأمن بعد انتهاء محكوميتهم.
وأوضحت المحكمة أن من حق المتهمين الاعتراض على الحكم الابتدائي حسب ما حدده نظام المرافعات الجزائية.
وثبت لدى المحكمة إدانتهم بعدد من التهم، وتراوحت الأحكام على بقية المدعى عليهم بالسجن بمدد متفاوتة، من 12 سنة وستة أشهر حتى سنتين وستة أشهر، والإبعاد عن البلاد لغير السعوديين منهم بعد انتهاء محكوميتهم.
من التهم:
- انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير حكومة المملكة وعلمائها ورجال أمنها.
- تمويل الإرهاب والإعمال الإرهابية، وإنشاء أحدهم تنظيما إرهابيا سريا أثناء إيقافهم.
- مبايعته من أعضاء التنظيم له بالإمارة، وتجنيد موقوفين في التنظيم يهدف للإخلال بالأمن.
- إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.
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