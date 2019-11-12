100 ريادي من 77 دولة يتنافسون على كأس العالم لريادة الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما بدأت فعاليات منتدى مسك العالمي أمس في الرياض، يجري 107 رواد ورائدات أعمال من 77 دولة، استعداداتهم النهائية للمنافسة على الفوز بالمراكز الخمسة الأولى في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، بعد رحلة امتدت 10 أشهر بدأت بـ100 ألف مشارك من 185 دولة، حيث يفصلهم عن الفوز يومين من التصفيات، وينتظر أن تعلن النتائج اليوم الأخير من المنتدى غدا.

وتعد مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال أكبر وأول بطولة من نوعها في العالم والتي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» ممثلة في مبادرة منتدى مسك العالمي بالشراكة مع شبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN)، بينما تأهلت 6 شركات سعودية متخصصة في الأمن الرقمي والمدن الذكية بالوصول إلى النهائيات.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع رواد الأعمال بدءا من مرحلة الفكرة إلى النمو وذلك لمساعدة جميع المشاركين على إطلاق مشاريعهم وتعزيزها وتوسيع نطاقها، فيما عملت المبادرة على استقطاب مستثمرين عالميين بهدف تقديم المشاريع الناشئة لهم لتقديم فرصة المشاركة الاستثمارية أو التبني لدعم رواد الأعمال الذين تتعدد مشاريعهم ومجالاتهم.

ومن خلال ثلاث مراحل، سيختار المنتدى الذي ينظمه مركز مسك للمبادرات الأوائل الخمسة الفائزين، حيث تعلن أسماؤهم في اليوم الثالث من المنتدى.

وفي الوقت الذي تهدف فيه المملكة إلى نقل العمل غير الربحي إلى مفهوم عالمي جديد استعدادا للمستقبل، سيعود المتسابقون الـ107 إلى مدنهم حاملين معهم تجربة متكاملة من الإبداع والابتكار، فرحلتهم لم تقتصر على ما قدموه فحسب، بل هيئت لهم بيئة تجمع رؤى عالمية عن عالم ريادة الأعمال.

ويشهد اليوم الأول من المنتدى، اختيار 40 من أصل 107 متسابقين، تختارهم لجنة تحكيم من مستثمرين عالميين مشاركين في المسابقة، وفيما يرتفع سقف التحدي مع اختيار أفضل 10 منهم في اليوم الثاني، سيكون واحد منهم الفائز بالكأس ومن بعده الأربعة الأوائل في اليوم الثالث.

واستعدادا لتلك اللحظة، كانت البداية في الأشهر الأربعة الأولى من المنافسة التي شملت 173 دولة، وتقدم لها 100 ألف مشترك، استطاع 107 منهم حفظ أماكنهم لحضور المنتدى، ليمثلوا 9 قطاعات.

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وللحصول على أفضل فرص التنافس العادل، اعتمد المنتدى خطوات تنفيذ المسابقة بطرق متعددة والتي منها إتاحة فرصة الجلوس مع مستثمر خلال اليوم الثاني من المنتدى لمدة 20 دقيقة، يعرض فيها رواد الأعمال فكرتهم.

وحدد معايير ثابتة يراعي فيها الاختلافات بين الثقافات لرواد الأعمال المشاركين، إضافة إلى اتخاذ شركاء من دول عدة للوصول إلى أفضل الشركات المترشحة.

كما اختيرت أفضل 107 شركات من مجموع المرشحين منها 6 شركات سعودية، للمشاركة في معسكر تدريبي في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بجدة «كاوست» لمدة يومين، استعدادا لمنتدى مسك العالمي.

وتهدف مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، أيضا للتعريف بمفهوم الابتكار في عالم ريادة الأعمال، حيث تجمع شركات تتخذ الإبداع منهج لها وتنقل الأفكار المعقدة إلى منتجات لتغير شكل الصناعة.

ومن الشركات المتنافسة أفضل خمس شركات عالمية في تخصص الأمن الرقمي، واثنتان أخريان من أفضل الشركات المتخصصة في المدن الذكية، إحداهما الشركة السعودية «سديم»، إضافة إلى شركة طبية ابتكرت علاج «العمى» بوصفة تعيد صياغة شبكية العين.

وتعد المنافسات تجربة تستهدف تغيير مسار حياة رواد الأعمال المشاركين، إذ إنها توفر الأدوات والموارد لمساعدتهم في مرحلة بناء الفكرة، ومرحلة التأسيس المبكر، ومرحلة النمو، وما بعدها، حيث إنها تدعم رواد الأعمال الشباب لإطلاق العنان لأفكارهم وصقل مهاراتهم وإتاحة فرصة التواصل مع شبكة عالمية من المرشدين من خلال برنامج تسريع.

ومن خلال كل هذا التنوع، تظهر فرص الاستثمار التي سيعود مكسبها إلى مجتمعات الدول المشاركة، وسيجعل من كل مشارك خاض هذا التنافس المثري سفيرا لكأس العالم لريادة الأعمال.

9 قطاعات يمثلها المشاركون: