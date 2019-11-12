جرذ يعطل طائرة في الهند 12 ساعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تأخرت رحلة جوية محلية في الهند نحو 12 ساعة بعد رصد جرذ يتجول في الطائرة.

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وأفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا» بأن طائرة للخطوط الجوية الهندية «إير إنديا»، من طراز (AI952-) كانت تستعد للإقلاع من مدينة حيدر أباد إلى فيشاكاباتنام الساحلية، في وقت مبكر أمس الأول، عندما شوهد الكائن القارض وهو يدور حول قمرة القيادة.

وذكر التقرير أن الركاب البائسين أجبروا على البقاء في مطار حيدر أباد طوال اليوم حتى تمكن موظفو شركة الطيران من التخلص من الجرذ.

وأكد مسؤول في شركة الطيران الحادث، مبينا أنه يجري التحقيق بشأنه.