الصين تدعم اليونان لاستعادة آثارها من بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب - أثينا

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس دعمه لليونان من أجل استرداد منحوتات البارثينون المعروضة حاليا في متحف بلندن، وذلك خلال زيارة دولة لأثينا تستغرق ثلاثة أيام.

وقال شي خلال زيارته لمتحف أكروبول في اليوم الأخير من زيارته لأثينا «لست موافقا فحسب على استرداد القطع الأثرية، بل أؤكد لكم دعمنا، لأن لدينا نحن أيضا عددا من القطع الأثرية خارج البلاد نحاول استردادها».

Advertisements

ويحتفظ المتحف البريطاني بهذه المنحوتات التي تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد والمعروفة في بريطانيا باسم «مرمرة إلجين».

وجلب اللورد إلجين عام 1811 هذه المنحوتات التي تجسد رجالا وآلهة ووحشا، من معبد بارثينون في أثينا إلى بريطانيا. وكان إلجين يعمل وقتها سفيرا لبلاده لدى الإمبراطورية العثمانية التي كانت تحكم اليونان في ذلك الوقت.

وتعد أثينا أن الاحتلال هو الذي سمح في حينها بأخذ هذه المنحوتات وليس اليونان، وبالتالي فهذه الخطوة غير صالحة.

وحظيت اليونان التي تطالب باسترجاع هذه المنحوتات منذ ثلاثين عاما، بوساطة اليونيسكو لمساعدة البلدين على تسوية خلافهما، لكن ذلك لم يفض إلى نتيجة.