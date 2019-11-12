مسرحية «بيتر بان» تتناسب مع كل الفئات العمرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض على مسرح القاعة الحمراء بجامعة الأميرة نورة تواصل مسرحية «بيتر بان» عروضها لزوار موسم الرياض في منطقة «واجهة الرياض». وتقدم المسرحية التي تتناسب مع كل الفئات العمرية عرضا فنيا من 16 لوحة مسرحية، دمجت فيه القصة مع الموسيقى والإضاءة، إذ تستخدم فيها أحدث التقنيات التي تجعل الحضور يتفاعل بشكل كبير مع شخصية «بيتر بان»، الذي يخوض مغامراته على أرض جزيرة نيفرلاند السحرية.



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