فيتوريا وجونز وإدواردو نجوم أكتوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خطف الثلاثي، المدير الفني لفريق النصر البرتغالي روي فيتوريا، وحارس الفريق الأسترالي برادلي جونز، ولاعب الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو، نجومية أكتوبر، حيث توجوا بجوائز رابطة الدوري السعودي للمحترفين لأكتوبر 2019، والذي شهد 3 جولات هي السادسة والسابعة والثامنة.

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ووفقا للجنة الفنية في الرابطة، فإن اختيار فيتوريا لجائزة أفضل مدرب جاء بعد نجاحه في إعادة فريقه إلى المنافسة على صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة عقب مرور 9 جولات.

فيما اختارت اللجنة حارس النصر الأسترالي برادلي جونز لجائزة أفضل حارس، للشهر الثاني على التوالي لدوره في النتائج الإيجابية لفريقه، كما اختارت لاعب وسط الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو أفضل لاعب لتألقه في الجولات الماضية.

وتضم اللجنة الفنية كلا من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير.