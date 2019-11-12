مصر تطلق قمرها الصناعي «طيبة1 »

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القاهرة تطلق مصر قمرها الصناعي الأول لأغراض الاتصالات «طيبة 1» يوم 22 نوفمبر الحاري، بواسطة شركة آريان سبيس الفرنسية على صاروخ الإطلاق «آريان 5»، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة «كورو» بإقليم «جويانا الفرنسية» بأمريكا الجنوبية. وأوضح بيان وزع بالقاهرة، أن الشركة الفرنسية انتهت من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، كما تم اختبار التوافق الميكانيكي والكهربائي بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، وكذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المداري المخصص له لمدة 15 عاما، حيث سيعمل القمر على توفير خدمات الانترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.



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